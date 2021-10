VIDEO | Quella volta che Bassetti si scontrò con il premio Nobel

Il dibattito risale allo scorso marzo e vede protagonisti l'infettivologo Matteo Bassetti e Giorgio Parisi insignito l'altro ieri del premio Nobel per la Fisica

Era lo scorso marzo e in tv andava in scena lo scontro tra l'infettivologo Matteo Bassetti e il fisico Giorgio Parisi, qualche giorno fa insignito del premio Nobel 2021.

Per Parisi la campagna vaccinale italiana sarebbe stata in ritardo; alla lettura dei dati del vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, rispondeva un piccato Bassetti dicendo di non aver mai sentito parlare di vaccino dai fisici.

Giorgio Parisi, fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi.