VIDEO | Ligure scompare a inizio '900: l'albero genealogico per trovare gli eredi è lungo metri

Un anno di lavoro e un albero genealogico lungo metri per rintracciare gli eredi di un ligure nato nell'800 e partito nella prima metà del '900 per cercare fortuna in sud America.

Alla fine, sono stati trovati i parenti di sesto grado, emigrati a loro volta negli Usa. Per loro un'eredità a sorpresa: una casa in riviera, a Varazze. Per prenderne possesso hanno fatto un lungo viaggio fino in Italia, sorpresi ed emozionati nello scoprire le radici della loro famiglia. Per una volta, dunque, lo "zio d'America" è italiano e gli eredi sono americani. Le ricerche sono state condotte da E.D. Genealogia, società di Arenzano specializzata in ricerche genealogiche e devoluzioni ereditarie.

