VIDEO | Sciopero generale, la voce dei manifestanti: "Manovra sbagliata, aiuta solo chi sta già bene"

Nel video la voce dei manifestanti che hanno preso parte al partecipato sciopero generale di venerdì 16 dicembre contro la manovra economica del governo Meloni.

Sulla grande partecipazione si esprime Igor Magni, segretario generale Camera del Lavoro Genova: "Un dato eccezionale che va oltre le nostre aspettative, quando eravamo in piazza Corvetto la coda era ancora a De Ferrari, è il segnale di come la gente senta sulla propria pelle quello che sta succedendo. È una manovra finanziaria iniqua, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, che non fa nulla per i precari, i pensionati, che non fa niente per chi un lavoro non ce l'ha e anzi interviene sul reddito di cittadinanza che ha tolto dalla povertà un milione di persone l'anno scorso. Certo si poteva migliorare ma si è scelto di intervenire lì anziché ad esempio sull'evasione fiscale. Non è previsto nulla per agevolare donne e giovani, peggiora l'età di uscita: dicono che superano la legge Fornero e intanto abbiamo visto quota 101, 102 e oggi 103. Addirittura l'opzione donna viene peggiorata introducendo la possibilità, per chi ha fatto figli, di uscire un po' prima, è una divisione inaccettabile ai giorni nostri. La manovra dà risposte solo a coloro che stanno già bene".

"Si tratta di combattere un clima culturale che penalizza le fasce deboli della popolazione e che contrasta i diritti sociali e di cittadinanza di chi è rimasto indietro" dice Roberta Cavicchioli, Uil Temp Liguria.

"La manovra finanziaria - dice Laura Martino, Filcams Cgil - non tiene conto dei diritti delle donne, dello stato di povertà in cui pur lavorando ci ritroviamo. È un dato di fatto, non si arriva a fine mese, abbiamo difficoltà pur lavorando a mantenere le nostre famiglie, è un nostro diritto non accettare queste condizioni".

"Lo sciopero - conclude Alfonso Pittaluga, segretario confederale Uil Liguria - è la risposta a un governo che non considera i bisogni e i problemi dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle famiglie. Siamo in piazza per chiedere una revisione della manovra finanziaria e per difendere il mondo del lavoro. Il segnale è incoraggiante, andremo avanti con questa mobilitazione giorno per giorno".

