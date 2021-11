VIDEO | Disagi autostrade: in A10 auto si ribalta tra i cantieri, code per incidente in A12

Un grave incidente è avvenuto mercoledì 3 novembre nel primo pomeriggio in A10 tra i cantieri.

Tra il bivio con la complanare di Savona e Albisola l'impatto tra due tir e un'auto avrebbe sbalzato la vettura che è precipitata ruote all'aria sul guardrail. Soltanto l'automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato al San Paolo in codice giallo.

L'incidente ha paralizzato il traffico creando 8 Km di coda verso Genova che sono stati pian piano smaltiti ma alle 16 un altro incidente ha fatto formare un serpentone di 6 km sempre verso il centro città. Sono 4, invece, i chilometri di coda in A12, nel momento in cui scriviamo alle ore 17, tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano per un altro schianto.