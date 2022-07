VIDEO | Il videoclip del nuovo singolo di Malika Ayane girato a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure è la splendida cornice scelta per il videoclip del nuovo singolo di Malika Ayane, 'Una ragazza'. La località del levante emerge in un video dal sapore estivo, tra una gita in barca, una passeggiata in centro e una nel parco di Villa Durazzo.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha commentato: "Un modo straordinario per far conoscere a tutti la bellezza della nostra terra, protagonista non solo nel campo cinematografico, ma anche in quello della musica. Grande Malika, ti aspettiamo in Liguria per sentirti cantare il 25 luglio a Diano Marina in una delle quattro Notti bianche che animeranno le serate e le notti della nostra riviera".

Proprio Malika Ayane sarà infatti la protagonosta di una delle quattro Notti bianche dell'estate 2022: si parte giovedì 14 luglio a Varazze con Edoardo Bennato, si prosegue giovedì 21 luglio con Orietta Berti a Sarzana, quindi il 25 luglio appuntamento a Diano Marina con Malika Ayane e infine il 28 luglio a Sestri Levante con Roberto Vecchioni.