VIDEO | Rapina e aggredisce anziano nel portone, arrestata la complice

Mercoledì sera la Polizia di Stato ha sottoposto un 35enne marocchino a fermo di P.G. per evasione, ricettazione e rapina aggravata, quest’ultimo reato in concorso con la compagna genovese di 27 anni che è stata arrestata stamattina su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova.

I fatti risalgono al pomeriggio del 12 agosto quando i due sono giunti a bordo di uno scooter rubato nei pressi del condominio dove avevano individuato la vittima, un anziano genovese di 86 anni che stava rincasando.

La 27enne ha atteso che l’anziano entrasse nel palazzo per sorprenderlo alle spalle e sottrargli il cellulare e il borsello. Alla reazione dell’anziano la rapinatrice ha reagito colpendolo al volto mentre il complice è intervenuto per agevolarle la fuga.

Entrambi si sono poi dileguati a piedi lasciando la vittima traumatizzata e con numerosi lividi al volto e al capo per i quali è stato medicato e giudicato guaribile in 5 giorni.

Nonostante lo choc, è riuscito comunque a fornire agli agenti una minuziosa descrizione di entrambi i rapinatori. Alle 19.40, in via Torti, la ragazza è stata riconosciuta e fermata da un poliziotto del Commissariato San Fruttuoso, appena smontato dal turno di servizio. Determinati nel voler rintracciare anche il complice, gli agenti hanno acquisito le immagini delle numerose telecamere di video sorveglianza della zona e riconosciuto il volto del marocchino già arrestato lo scorso 2 agosto sempre per una rapina commessa con la tecnica dell’ ”abbraccio” ai danni di un anziano.