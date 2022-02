Video | Ragazzino picchiato a San Fruttuoso: presi gli aggressori

È diventato virale a Genova il video in cui un ragazzino viene preso a calci e pugni da parte di due coetanei, già conosciuti dalle forze dell'ordine.

Il pestaggio è avvenuto in via Ayroli a San Fruttuoso, ancora non è stata diffusa la data esatta, e mostra il 13enne che, dopo una serie di domande da parte dei due bulli, viene colpito prima da un pugno e poi buttato a terra e preso a calci. Alla fine i due picchiatori lo lasciano sul marciapiede e se ne vanno.

Ragazzino accerchiato dal branco e aggredito, un arresto

La vittima, in pieno giorno, grida "basta", "aiuto" ma nessuno interviene. Alla scena assistono anche una ragazza che inizialmente trattiene uno dei due autori del pestaggio, e una quarta persona che registra il filmato. Gli agenti di polizia del commissariato San Fruttuoso proprio dalle immagini hanno identificato i due aggressori e il ragazzino, ma finora sembra che i genitori non abbiano sporto denuncia.

Intanto il video ha fatto il giro dei social e di Whatsapp, riaccendendo le paure delle famiglie del quartiere che da tempo assistono sgomente a un'escalation di rapine e aggressioni da parte di adolescenti ai danni della comunità e dei loro figli.