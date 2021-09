VIDEO | In balia della corrente si aggrappa a una boa, salvato dai vigili del fuoco

Difficile salvataggio con elicottero e sommozzatori per i vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 19 settembre 2021.

Un giovane straniero, a causa del mare mosso e della forte corrente, non era più in grado di tornare a riva nella baia di San Fruttuoso di Camogli, si era quindi aggrappato a una boa in balia delle onde.

Le operazioni di salvataggio si sono svolte con l'elilancio (il tuffo dall'elicottero): i sommozzatori si sono poi avvicinati al bagnante e dopo avergli messo l'imbragatura lo hanno recuperato con il verricello portandolo in una zona sicura. Tanto spavento, e un po' di freddo, per il giovane.