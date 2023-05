VIDEO | Sampdoriani aggrediti da tifosi genoani in via Cantore

Tafferugli a Sampierdarena per la retrocessione della Sampdoria in serie B.

Un gruppo di tifosi rossoblù in scooter, circa una dozzina, si è fermato in via Cantore dopo aver ricevuto degli insulti da parte di un passante. I genoani sono scesi dalle moto e lo hanno aggredito, alcuni si sono sfilati la cintura e lo hanno colpito a cinghiate. Nella rissa sono rimaste coinvolte anche altre persone che erano intervenute per separare le due parti.

Sul caso indaga la Digos che ha sequestrato le riprese delle immagini di videosorveglianza per risalire alle targhe degli scooter usati dagli aggressori. I protagonisti della scorribanda hanno poi proseguito la marcia verso Sestri Ponente dove si sarebbe verificato un altro episodio di violenza.