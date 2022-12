VIDEO | Allarme bomba a Sampierdarena, evacuato palazzo

Un intero palazzo è stato evacuato questa sera, venerdì 2 dicembre, in via Avio, a Sampierdarena.

Un operaio, mentre stava ristrutturando un appartamento, ha trovato un ordigno bellico nel pavimento e ha dato l'allarme.

Sul posto, al civico 4, sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, i carabinieri, la polizia locale e quella di Stato.

Gli artificieri hanno prelevato l'ordigno, una bomba italiana risalente alla Seconda Guerra Mondiale e - non potendolo farlo brillare nell'appartamento per motivi di sicurezza - ne hanno predisposto il trasferimento nella ex cava dei Camaldoli.

Per consentire le operazioni di rimozione, circa 40 persone sono state allontanate dall'edificio e hanno potuto fare rientro a casa dopo le 20.