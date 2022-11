VIDEO | Vialli e Mancini nel trailer di "La bella stagione", docufilm sulla Samp dello scudetto

Nel momento più buio per la squadra arriva al cinema il docufilm sulla Samp della scudetto.

Una pugnalata al cuore per i tifosi blucerchiati che vedono la loro squadra penultima in classifica e sono chiamati a vedere nelle sale (solo il 28-29-30 novembre e il 1° dicembre), "La bella stagione" diretto da Marco Ponti, il racconto di una stagione epica, quella di Vialli e Mancini, e di un'incredibile cavalcata per la vittoria.

Un viaggio in cui quella mitica Sampdoria ha deciso di diventare non solo la più forte, ma anche la più bella, vincendo un campionato italiano e sfiorando il trionfo nella Coppa dei Campioni dell’anno successivo, fermandosi solo di fronte al temibile Barcellona allenato da Johan Cruijff.

Una storia durata una vita, una di quelle in cui quel magico gruppo di amici non si perde mai di vista e si sostiene nei momenti più difficili, fino alla fine, fino alla notte magica di Wembley, l’estate del 2021. Che poi è anche quella della vittoria agli Europei e di quell’indimenticabile abbraccio in lacrime tra i Gemelli del Gol.

La cornice narrativa è rappresentata dal presente e dal passato di Vialli e Mancini in Nazionale: le delusioni di Italia '90 e gli allori di Euro 2021. Successi sportivi e traguardi, ma anche sentimenti, amicizia e complicità. Quella Samp fu speciale perché speciali furono gli interpreti. Che avevano una specie di luce negli occhi; la luce di chi sapeva che stava scrivendo una pagina di storia. Lo loro e quella della Sampdoria. Indipendentemente dalle sconfitte e dalle vittorie.