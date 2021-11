VIDEO | Marassi, salita dell'Orso come un fiume in piena

Le piogge abbondanti cadute a Genova nel primo pomeriggio di mercoledì 3 novembre hanno trasformato salita dell'Orso in un fiume.

La scalinata collega a metà via Fessia e via Dei giardini e in cima, all'arrivo via Biga e via Amarena nel quartiere di Marassi. Inutile armarsi di stivali e ombrello, la forza dell'acqua è tale da impedire il passaggio.

Il maltempo proseguirà anche questa sera con una prevista accentuazione dell'instabilità in grado di provocare rovesci e temporali sul settore centrale e, fino alla mattinata di domani, anche a Levante; motivo per cui Arpal ha prolungato l'allerta sul centro levante.