VIDEO | La ruota panoramica se ne va sul Garda, il gestore: "A Brignole non era il posto adatto"

C'è gratitudine nelle parole di Ivan Parisi co-gestore della ruota panoramica che sta lasciando Genova: "Ringraziamo il Comune per l'opportunità e speriamo di tornare tra tre mesi in una location più felice".

Ma negli occhi tanta tristezza: "Chi passava la chiamava la ruota di Genova, peccato che ora andrà a Peschiera del Garda, da novembre a oggi se non ci abbiamo rimesso, siamo andati appena in pari".

Le cabine, martedì 15 febbraio nel tardo pomeriggio, non ci sono già più e a breve la ruota sarà smontata liberando viale Caviglia nei giardini Brignole. Gli autobus si sono già ripresi il loro posto, rivendicato ai tempi dell'installazione, prima delle vacanze di Natale.

VIDEO | Anteprima sulla ruota panoramica: cosa si vede da Brignole

Ora dietro l'arco di piazza della Vittoria c'è un invernale tramonto rosa ma la collina di Carignano vista dall'alto non ha fatto impazzire i genovesi e nemmeno i turisti. Genova Today aveva fatto un giro in anteprima lo scorso novembre, dall'alto si vedevano i tetti di via XX Settembre, porta Pila e anche il mare, ma in pochi hanno trovato suggestiva la visuale soprattutto se paragonata a quella precendente, al Porto Antico.

Sul mare a 45 metri di altezza: "Quello era il posto ideale per la nostra ruota, essendo genovesi speriamo di poter tornare". Così, dopo le polemiche per l'arrivo a Brignole (in particolare per la convivenza con i pullman costretti a fare manovre in meno spazio), l'opposizione sottolinea ancora una volta quella da loro ritenuta una scelta sbagliata.

"Dopo tre mesi la ruota se ne va", scrive Alessandro Terrile capogruppo del Pd in Comune. "La collocazione nei giardini di Brignole è stata un 'grande fallimento' per stessa ammissione del gestore. "È andata malissimo. L'affluenza in questi due mesi è stata bassissima". Gli incassi - riporta Terrile - non hanno superato i duecento euro al giorno, che vuol dire meno di 30 visitatori al giorno. "Lo scorso dicembre avevamo sollevato l'inopportunità del trasferimento della ruota in un luogo che non si prestava. Ma la Giunta Bucci non ha voluto sentire ragioni, e ha perfino spostato i capolinea degli autobus extraurbani".