VIDEO | Metro Brin/Canepari, l'allarme: "A Certosa inquinamento acustico ed emissione polveri"

Allarme a Certosa per i lavori per il prolungamento della metro Brin/Canepari: a esprimere forte preoccupazione sul fronte inquinamento, direttamente il presidente del Municipo Valpolcevera Federico Romeo.

In questi giorni i lavori stanno interessando Certosa, per la demolizione del "tronchino" della metropolitana: "Tali lavorazioni - sbotta Romeo - producono un notevole impatto in termini di inquinamento acustico e di emissioni di polveri derivanti dal cantiere".

A essersi lamentati già i residenti e i genitori della scuola Ariosto, preoccupati per l'esposizione prolungata dei bambini a notevoli rumori: "Condividendo il loro disagio - dice Romeo - abbiamo chiesto al Comune di Genova un'urgente verifica tecnica per trovare il modo di mitigare al massimo i disagi sopraccitati, pur consapevoli della difficoltà del processo di demolizione. Confidiamo in una tempestiva risposta e auspichiamo in una modifica e/o applicazione di maggiori misure contenitive, al fine di evitare ogni disagio, sia nei confronti di una comunità già fortemente interessata da numerosi cantieri che nei confronti dei lavoratori".