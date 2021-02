VIDEO | Corteo ristoratori, auto investe manifestante

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio 2021 durante la manifestazione dei ristoratori, scesi in piazza come ogni lunedì per chiedere di poter tornare a lavorare. Quando il corteo si trovava in zona Brignole, più di preciso in via Cadorna, una Fiat Panda si è sottratta all'ingorgo, travolgendo una manifestante, finita a terra.

In molti si sono messi a inseguire l'auto pirata e qualcuno è riuscito a prendere la targa, mossa che ha consentito alla polizia di rintracciare l'autore del gesto e di portarlo in questura per accertamenti.

Alla fine il conducente dell'auto è stato denunciato per lesioni, fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. La manifestante è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera e per fortuna non è grave.