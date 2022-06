VIDEO | Rissa sul palco del GoaBoa tra il rapper Big vibe e lo staff

Rissa sul palco del GoaBoa agli Erzelli prima del concerto di Big Vibe.

L'episodio risale a domenica nel tardo pomeriggio quando il rapper, come si vede dai video condivisi in rete, ha perso le staffe con i fonici e gli uomini della sicurezza. In particolare, un membro della crew di uno dei rapper che partecipava all'evento, avrebbe reagito con violenza ad alcuni agenti della polizia di Stato, ferendoli.

Fra i motivi del parapiglia, forse il danneggiamento di alcuni altoparlanti da parte della crew del rapper. L'uomo si è poi rifiutato di fornire il proprio documento d'identità agli agenti: è stato così denunciato in stato di libertà per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione delle proprie generalità.

Il bilancio registra un totale di cinque feriti tra agenti di polizia e membri dello staff, dei quali uno ha riportato 30 giorni di prognosi. Sono due i denunciati, mentre Big Vibe risulta attualmente ricercato dalla polizia.