VIDEO | Respinto ricorso sull'ineleggibilità, Bucci: "Male non fare, paura non avere"

"Male non fare, paura non avere". Con queste parole il sindaco Marco Bucci commenta la notizia della sentenza del tribunale di Genova che ha respinto il ricorso sulla sua presunta ineleggibilità.

"Avevo due pareri importanti, sia del ministero dell'Interno che dell'avvocatura dello Stato, poi anche la Procura, che ringrazio, e quindi tutto bene quel che finisce bene, continuiamo a lavorare e ci rimbocchiamo le maniche. C'è tanto da fare per Genova. Mi sento esattamente come prima, certamente questa storia dell'ineleggibilità per me è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che non mi aspettavo che qualcuno usasse l'ineleggibilità così non so per quali fini ma certamente per non fare del bene alla città ora però si va avanti come bisogna fare. La città avrebbe avuto un danno enorme se si fosse dovuto tornare indietro".

Mentre si attende un commento dei firmatari, Bucci non ha dubbi: non avrebbe fatto ricorso. "Non lo avrei fatto, ora lo posso dire sinceramente. Magari il Comune avrebbe fatto ricorso ma io sicuramente non avrei potuto fare il sindaco di una città come Genova, dove le cose devono essere fatte alla massima velocità e con la massima forza. Un sindaco non può essere azzoppato. Lo stesso discorso varrebbe se non stessi bene di salute. Co tutto il rispetto una persona che deve guidare la città deve essere forte e in salute per poter andare avanti”.