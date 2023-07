VIDEO | Al via il restyling della passeggiata panoramica Cesare Imperiale

Lavori in corso per dare un nuovo volto al viadotto Cesare Imperiale, la passeggiata che collega la stazione marittima a ponte Andrea Doria. La zona è un punto di passaggio per oltre un milione di croceristi che ogni anno scelgono Genova come destinazione.

Il progetto prevede, per gli interi 300 metri della passeggiata, la sostituzione del rivestimento con un materiale più durevole, l’ispezione e il rafforzamento con profili in acciaio della sottostruttura di sostegno. Verrà inoltre realizzato anche un rinnovato impianto di sottoservizi e poi la sostituzione di tutti i vetri di protezione del parapetto e la posa di nuove piante e impianti di irrigazione per il mantenimento del verde.

L’intervento – inserito all’interno dell’accordo quadro per la manutenzione infrastrutture nei bacini portuali di Genova, Savona e Vado Ligure – è stato suddiviso in fasi di cantiere per assicurare la continuità del passaggio pedonale e consentire la conclusione delle opere in tempo per l’inizio della stagione più importante per il comparto crociere prevista per il mese di agosto.