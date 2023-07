Rems di Pra', i residenti: "Siamo spaventati. Come Delfino dentro tanti altri"

"I nostri diritti non valgono meno dei loro". Da una parte i residenti di via Giuseppe Fedelini a Pra', dall'altra i detenuti della Rems Villa Caterina. In mezzo? Dieci metri. È quanto separa la recinzione della struttura sanitaria dai cancelletti delle case delle famiglie che hanno scelto di vivere sulle alture di Pra'. Una convivenza difficilissima: "Come si vive? “Assistiamo a rapporti sessuali tramite le inferriate, a video porno a tutto volume, a litigi tra loro e con il personale e a minacce di morte. Ogni tanto assistiamo a qualche fuga, ci barrichiamo in casa sperando di non trovarceli in giardino, perché è già successo anche questo”. È la testimonianza di Fabio Frumento, uno dei promotori delle proteste dei residenti, che aggiunge: “Siamo spaventati, pensiamo di fare qualcosa a livello legale, non ne possiamo più, in famiglia vivo un clima brutto di preoccupazione, i ragazzi sono piccoli, ma cominciano a capire quello che succede”.

Sulle alture di Pra' le famiglie sono arrivate dopo la costruzione della Rems che al tempo, nel 2017, accoglieva persone con autismo, poi per i residenti la situazione è degenerata: “Quando sono arrivata avevo una bambina di tre anni, mi faceva piacere avere una struttura del genere - racconta Alessia Crescentini - perché c'era un po' di controllo da parte della polizia. Adesso i bambini sono due, la più grande ha 9 anni e il più piccolo 3. Con la bambina di 9 anni ho qualche problema perché non posso più mandarla a buttare la spazzatura che magari c'è qualcuno che dice parolacce o bestemmie”.

L'imminente arrivo dell'ex killer Luca Delfino ha fatto da cassa di risonanza ma da tempo gli abitanti chiedono risposte dalle istituzioni. “Ho scritto più volte al sindaco, all'assessore alla sanità, a quello alla sicurezza, al questore - racconta Maria Giovanna Fresiu, una delle prime a prendere residenza - ma risposte zero”.

