VIDEO | Regione Liguria all'Expo di Dubai

Ha preso il via questa mattina, venerdì 11 marzo 2022, la missione istituzionale di Regione Liguria a Dubai, organizzata in collaborazione con Liguria International in occasione dell'Expo, che oggi dedica la giornata al Regional Day della Liguria. Tra gli appuntamenti di oggi per Regione Liguria, la sigla di due importanti protocolli con l'agenzia Ice e con Amazon.

Il presidente della Regione Giovanni Toti è arrivato ad Expo insieme all'assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e alla delegazione ligure, che comprende anche le più importanti istituzioni di ricerca, l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Italiano di Tecnologia, le associazioni di imprese tra cui Confindustria Nautica, Assarmatori e Camera di Commercio, le due Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Orientale.

Ad accoglierli, il commissario generale per l'Italia Paolo Glisenti presso il Padiglione Italia. Dopo un breve visita del padiglione, caratterizzato da una forte presenza della Liguria, fortemente ispirato alla marineria e alla nautica, insieme alla bellezza e all'innovazione tecnologica, inizierà il fitto programma di appuntamenti, tra dibattiti e approfondimenti per presentare la Liguria, tra nautica, porti, bellezza, ricerca e turismo.

Primo appuntamento, un dibattito sul tema dell'innovazione, dell'attrattività e dell'internazionalizzazione del territorio con il governatore Toti, il console generale d'Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Ice Carlo Ferro. Segue la tavola rotonda dedicata alla 'Liguria come porta d'ingresso dell'Italia per la blu economy, i porti e e la nautica da diporto', interverrà l'assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti insieme ai presidenti delle Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e Orientale Mario Sommariva, al presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e a Stefano Messina, presidente di Assarmatori e rappresentante della Camera di Commercio di Genova.