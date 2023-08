VIDEO | Stop al reddito di cittadinanza, l'assessore Rosso spiega come muoversi

Con il mese di agosto arriva il tanto temuto stop all’erogazione del reddito di cittadinanza per i nuclei 'occupabili', ossia per quelli composti da persone di età compresa tra i 18 e 59 anni non portatori di disabilità mentre le famiglie con minori, disabili e over 65 continueranno a ricevere l’assegno.

Le modifiche introdotte dal governo Meloni prevedono misure economiche di sostegno alternative al reddito, come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione lavoro, oltre alla card 'Dedicata a te' pensata per gli acquisti alimentari.

Dopo l'sms inviato dall'istituto nazionale di previdenza sociale a 169mila nuclei familiari per comunicare lo stop definitivo all'erogazione dell'assegno, l'assessore Rosso ha registrato questo video per fornire chiarimenti ai genovesi.