VIDEO | Polizia atterra uomo con il taser

La cartuccia elettrica salta fuori dalla pistola e si attacca alla pelle dell'uomo che viene atterrato. Così un uomo è stato colpito da un taser e fermato dalla poilzia nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno a Rapallo.

Era quasi mezzanotte quando il giovane, agitato e minaccioso come si vede dal video pubblicato dal canale Welcome to favelas, si è avvicinato agli agenti che hanno risposto con l'uso della pistola elettrica, in dotazione alla polizia di Stato dalla scorsa primavera.

Come da protocollo, il fermato è stato soccorso dal 118 e trasportato dalla Croce Bianca di Rapallo in codice giallo al pronto soccorso per il dolore acuto provocato dal 'dardo' e le sue possibili conseguenze. Solo nei casi estremi il taser può portare anche alla morte per arresto cardiaco.