VIDEO | Rapallo, assalto alla gioielleria con pistola e accetta in pieno giorno

Sembra un turista qualunque a passeggio per Rapallo in una giornata d'agosto, ma quando entra in gioielleria e mette una mano nel borsello, ciò che estrae fa venire i brividi: è una pistola, usata per minacciare la dipendente dietro il bancone e tenerla ferma mentre i complici, vestiti di nero e con il viso coperto da un cappellino, entrano e si accaniscono su una vetrina con una mazza e un'accetta.

I fatti risalgono all'agosto del 2019, e il bottino sarebbe stato di circa 200.000 euro in orologi Rolex. Sarebbe stato, perché alcuni passanti hanno notato la scena e hanno seguito uno dei rapinatori, costringendolo a darsi alla fuga lasciando la borsa con il bottino, e hanno chiamato la polizia.