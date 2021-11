VIDEO | La polizia di Stato al fianco delle donne vittime di violenza

Giovedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, personale della questura di Genova sarà in piazza De Ferrari con un bus dedicato alla divulgazione di messaggi sul tema, anche per raccogliere eventuali testimonianze di vittime, che hanno paura di denunciare.

Con l'opuscolo '…questo non è amore', elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, si vuole offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione e aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l'emersione del 'sommerso', con l'obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

Spesso il primo passo è il più difficile: la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare dettagli della propria vita privata, il timore di rimanere sole. A volte però basta solo una spalla a cui appoggiarsi, qualcuno con cui parlare, una rete di sostegno indispensabile per iniziare un nuovo percorso di vita libero dalla violenza e dal dolore.