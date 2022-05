VIDEO | Prove ad alta tensione per le Frecce Tricolori

Pomeriggio di prove per i piloti delle Frecce Tricolori che hanno attraversato il cielo lasciando dietro di sè le scie bianche che saranno sostituite domani dai colori della bandiera italiana.

Il rombo si è sentito in tutto il centro e ha già fatto accendere l'emozione per lo spettacolo in programma domani con 25 minuti di manovre visibili da corso Italia così come dalle alture.

Per consentire la manifestazione, la polizia locale ha predisposto alcune modifiche alla viabilità a partire dal primo pomeriggio di domenica e la capitaneria ha istituito il divieto di balneazione nell'area interessata.