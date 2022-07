VIDEO | "Medici del territorio in via d'estinzione": la protesta della guardia medica

Durante l'ultimo turno Elena ha coperto tutto il centro storico, Oregina-Lagaccio, il Righi e anche Sampierdarena. Una medico per 90mila abitanti quando la legge ne prevede uno ogni 5mila. Srotola gli striscioni della protesta la guardia medica e lo fa sotto il palazzo della Regione "che deve collaborare con le Asl per trovare una via d'uscita". Sotto le finestre di Toti sventola un messaggio senza tanti margini d'interpretazione: "Medici del territorio in via d'estinzione".

"Oggi siamo circa 200 medici a livello ligure, quasi cento in meno rispetto al rapporto ottimale di un medico ogni 5.000 abitanti, - spiega il presidente provinciale della Fimmg Marco Cardini - soffriamo una continua riduzione dei medici in servizio, condizioni di lavoro difficili con interventi in aree sempre più vaste e densamente popolate, 15 anni senza nessun ammodernamento del servizio né strumentale né formativo né organizzativo, una retribuzione ferma dal 2005 che rende questa professione di grande impatto socio-sanitario tra le meno retribuite in Italia".

Un turno tipo di un medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) inizia in settimana alle 8 di sera e finisce alle 8 di mattina del giorno dopo, durante il weekend il turno si svolge di giorno e poi si viene sostituiti da un collega per la notte. Natale, Capodanno e tutte le feste comandate: "È un turno estenuante - continua Matteo Cardini - in cui su alcuni poli cittadini vista l'alta densità di popolazione si fanno anche 15-20 visite".

Negli ultimi mesi poi la paga oraria è stata tagliata del 20%: "Avevamo una progettualità aggiuntiva che ci consentiva di avere cinque euro in più all'ora con un lordo di circa 28 euro ma l'Asl ha deciso di sospendere questa progettualità - racconta una dottoressa in piazza - ci siamo trovati dal turno del mattino a quello notturno con lo stipendio decurtato". Fisso da contratto, oggi, una guardia medica guadagna 23,90 euro lorde all'ora: "I colleghi si svegliano anche alle 3 del mattino e vanno a casa di persone che stanno male, con situazioni anche difficili, intervengono su chiamate delle forze dell'ordine per gestire situazioni estreme".

C'è chi sceglie di abbandonare la guardia medica e di aprire uno studio (se la sua posizione in graduatoria glielo concede) e chi non vuole lasciare un servizio considerato indispensabile: "Permette al cittadino di essere visitato da un medico quando non c'è il medico di famiglia o di evitare l'accesso al pronto soccorso". E purtroppo la prima conseguenza della mancanza di medici di continuità assistenziale si riversa proprio sui pronto soccorso: "Una persona che dopo ore non vede arrivare il medico, magari è sola oppure spaventata va in pronto soccorso anche quando non ce ne sarebbe il bisogno e contribuendo così al sovraffollamento".

