VIDEO | Processo Scagni, i genitori: "Con Alberto non ci siamo neanche guardati"

Volevano ascoltare il racconto di chi è rimasto accanto a loro figlia fino all'ultimo respiro. Invece, Antonella Zarri e Graziano Scagni sono stati invitati a lasciare l'aula prima dell'inizio delle testimonianze. Lo prevede il codice, dato che entrambi saranno ascoltati più avanti durante il processo che vede imputato il figlio Alberto accusato di omicidio aggravato, tra le altre cose, da crudeltà e premeditazione per aver ucciso il primo maggio scorso la sorella Alice.

Con il figlio omicida nemmeno una sguardo: “Lo abbiamo visto da lontano - ha detto Antonella Zarri - Alberto mi sembra sempre nella sua dimensione in cui scrive farneticazioni, l'Alberto degli ultimi giorni che non era più in grado di rapportarsi a un dialogo normale". Nel corso delle indagini Scagni è stato sottoposto a perizia psichiatrica: per il perito del gip è semi infermo di mente, ma capace di stare in giudizio, per il consulente della procura è pienamente capace. "Uno squilibrato è uno squilibrato - ha aggiunto Antonella - la perizia ripresa, rivista nel tentativo di cambiarla, è arrivata alla stessa conclusione di una capacità di intendere e volere grandemente scemata e direi che gli ultimi comportamenti, gli ultimi scritti, gli atteggiamenti con chi dovrebbe guidarlo in questa fase processuale, cioè gli avvocati, questa sua incapacità di relazionarsi nel mondo normale, secondo me depone all'Alberto folle che purtroppo abbiamo visto degenerare. Non è sempre stato quello, noi ci aggrappiamo all'Alberto affettuoso di prima che scriveva cose bellissime di sua sorella, di noi e della nostra famiglia”.

Nella mezz'ora in cui i genitori Scagni sono rimasti in aula hanno ascoltato l'ordinanza firmata e letta dal giudice Massimo Cusatti che dispone una sforbiciata alla lista dei testimoni delle parti civili con lo scopo di accelerare il processo. Ma non tutti l'hanno vista così. Per il difensore degli Scagni, l'avvocato Fabio Anselmo: "Il ruolo vicario delle parti civili interpretato in senso strettamente rigoroso ovvero che si limiti a chiedere i danni farebbe cancellare dalla storia giudiziaria di questo Paese numerosi importantissimi processi, compresi quelli eclatanti come la strage di Bologna - ha commentato il legale al termine dell'udienza - perché sono numerosi i processi, soprattutto quelli in cui si fa tanta fatica a trovare la verità, dove il contributo dei familiari delle vittime è stato fondamentale anche durante il dibattimento attraverso il loro difensore".