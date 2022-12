VIDEO | Processo Morandi, la maratoneta Rita Giancristofaro: "Un boato, poi il volo. Mentre cadevo ho detto che non volevo morire"

Terzo giorno di deposizioni davanti ai giudici dei testimoni del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018.

Tra coloro che hanno preso la parola, anche la maratoneta Rita Giancristofaro, sopravvissuta al crollo, che ha raccontato la sua terribile esperienza quando, con l'auto, si è trovata a precipitare nel vuoto: "Ho sentito un boato, come un terremoto pazzesco, non riesco a paragonarlo ad altro. É mancato l'asfalto sotto l'auto. Ricordo la torsione dell'asfalto, la macchina che cade giù inclinata dal mio lato. Ho messo le mani sul cruscotto e ho detto che non volevo morire, mi è sembrata un'eternità. Il ricordo successivo all'impatto col terreno è quello di aver chiamato Federico (il suo ex compagno, ndr) che mi ha risposto mormorando, ma sapevo che era vivo, ho chiamato i soccorritori. Erano pronti a estrarmi dal braccio destro ma mi faceva male. La nostra auto era fra due binari e l'asfalto ci ha fatto da tetto, avevamo un tetto di asfalto. Durante il recupero ricordo il dolore, era una sensazione di torpore e volevo solo dormire, ma i ragazzi mi dicevano ‘Rita non addormentarti, resta vigile'. Come si fa a superare una cosa del genere? Un terremoto è un evento naturale, qui non è così, ogni giorno è un tourbillon di emozioni incredibili. Nessuno mi restituirà la vita che avevo prima".

La maratoneta dice di essere contenta di aver testimoniato, per quanto le sia emotivamente costato molto: "È un atto dovuto se il mio ricordo può essere utile ai fini del processo, per giungere a una verità. È difficile far capire come convivere con una cosa del genere, è un quotidiano doloroso, è una vita che è stata stravolta e ho attacchi di panico. Sono riconoscente di essere sopravvissuta ma non è la vita che avevo prima, non è quella che vorrei".

Giancristofaro dice che, da quel terribile giorno, ha smesso anche di correre: "Ci ho provato ma non ce la faccio più. La gamba mi fa male, preferisco conservarla per camminare. Non faccio più tutto lo sport che facevo prima e mi manca da morire perché è un toccasana. Ci riprovo periodicamente ma perdo".