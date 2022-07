VIDEO | Processo Morandi, Possetti: "Se non verrà fatta giustizia, come nazione non abbiamo futuro"

Si dice fiduciosa ma anche preoccupata Egle Possetti, presidente del comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi, nel giorno del processo: "Purtroppo in Italia c'è una lunga storia di processi che non sono andati a buon fine, ma questo non sarà solo la verifica della giustizia italiana bensì anche l'ultima chance che abbiamo. Vogliamo che in Italia si inizi veramente a capire chi non fa le cose, chi le fa male, e avere un po' di dignità come nazione. C'è una mole enorme di prove importantissime: se anche così il processo non porterà giustizia, come nazione non abbiamo futuro".

Possetti è comunque fiduciosa: "Non abbiamo mai dubitato del lavoro della procura e degli inquirenti. Purtroppo i processi sono lunghi, i gradi sono tre, e dunque speriamo che alla fine con questi elementi ci possa essere giustizia. Certo, non sarà mai giustizia completa perché le nostre famiglie non torneranno mai, ma speriamo che possa essere ridata loro un po' di dignità".