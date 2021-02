VIDEO | Il primo trailer di "Luca", film Disney Pixar ambientato in Liguria

È uscito ufficialmente il primo trailer del lungometraggio Disney-Pixar "Luca": il film di animazione, in uscita negli Usa il 18 giugno 2021, sarà ambientato in Italia, e più precisamente in Liguria.

Una celebrazione dell'amicizia, una grande avventura ambientata nella nostra regione tra mare, pesto, focaccia e personaggi e scorci a noi familiari.

Il film è diretto dal regista genovese Enrico Casarosa, al suo debutto nei cortometraggi: Casarosa era già salito agli onori della cronaca dopo la regia del poetico cortometraggio Pixar "La Luna", proiettato nei cinema prima del film "Ribelle - The Brave".

"Luca" - classico racconto di formazione, in cui gioca molto il ruolo delle amicizie che aiutano a crescere - racconta la fotografia dell'estate felice di un ragazzino italiano. Luca appunto, insieme con il suo migliore amico, si diverte in un piccolo borgo ligure che sembra uscito fuori dal tempo. Bagni in mare, corse sulle alture, focaccia, pasta al pesto, gelato sul lungomare, insomma un periodo spensierato che farà venire nostalgia a molti. Ma Luca nasconde un oscuro segreto che minaccia il legame con il suo amico: è in realtà un mostro marino, proveniente da un mondo subacqueo. L'amicizia riuscirà a cambiare il destino di Luca?