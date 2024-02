VIDEO | Il prete genovese che inventa le "Fantabenedizioni" sulla scia del FantaSanremo

Mentre gli inventori del FantaSanremo annunciano che quest'anno si è chiuso un ciclo durato cinque anni e che, se il gioco tornerà, lo farà in nuova veste, c'è chi prende spunto per avvicinare i giovani non al festval bensì alla chiesa: è il caso di don Roberto Fiscer, il prete genovese "social" che su TikTok ha superato il mezzo milione di follower.

Il fondatore di radio Fra le Note e parroco della Santissima Annunziata Del Chiappeto a Borgoratti nei giorni scorsi infatti ha annunciato le "Fantabenedizioni".

Mi raccomando ⚠️ aprite e starnutite. Pubblicato da Roberto Fiscer su Lunedì 5 febbraio 2024

Don Roberto ha pubblicato un video dedicato a tutti coloro che riceveranno la benedizione delle case: "Vi suoneranno alla porta. Sappiate che aprire o no quella porta è decisivo e fondamentale per tutti i chierichetti che partecipano al concorso Fantabenedizioni. Se voi aprite e dite sì sono +2 nella classifica generale. Se aprite e non volete la benedizione, +1".

Se non si apre, il chierichetto non guadagnerà nessun punto.

Ma ci sono anche altri bonus fantasiosi, proprio come nel FantaSanremo: "Se durante la benedizione tossite +1, se invece starnutite +2. Se in casa c'è uno o più bambini, bonus +1. Se aprite e avete gli occhiali da vista +0,5. Se aprite con gli occhiali da sole, +1". Se chi apre offre una caramella, farà guadagnare +1 al chierichetto, ma ci sono bonus anche per gli animali: se in casa è ospitato uno domestico +1, mentre si sale a +2 per gli esotici: "Se avete un animale della Savana - scherza don Roberto - come un leone o una tigre, +5".

Bonus anche per chi inventa scuse fantasiose: "Se siete dietro la porta e dite 'non posso, sono sotto la doccia', +1. Se non aprite e dite che non c'è nessuno in casa, +2".