VIDEO | Istituto comprensivo Lagaccio, la protesta dei docenti: "In una classe 23 iscritti di cui 7 disabili con 4 gravi"

"Siamo qui per protestare e chiedere che venga rivisto l'organico, in modo da poter costituire una classe in più visto l'altissimo numero di disabili che si sono iscritti nel nostro istituto": questa la voce degli insegnanti dell'istituto comprensivo Lagaccio che hanno partecipato stamattina al presidio di protesta di Usb sotto la sede dell'Ufficio scolastico regionale in via Assarotti.

"Solo in una classe sono 7, di cui 4 gravi, tra cui alcuni che, per la loro patologia, necessitano di un ambiente sereno e tranquillo. Come può essere garantito tutto questo in una classe di 23 alunni?" dicono ancora i docenti.

L'istituto comprensivo, infatti, rischia di avere una classe prima della scuola primaria con 23 iscritti e ben 7 studenti con certificazione di disabilità (con quattro casi gravi): "Questo è contro tutte le regole - è il commento di Usb Scuola Liguria - non solo contrattuali ma di buon senso. Chiediamo impegni concreti verso la concessione di ulteriore personale e la creazione di una nuova classe".

"Se anche volessimo redistribuire questi alunni come ci è stato indicato dall'Usr, le classi sono solo tre e in una di queste c'è già un disabile. Come si può costituire una classe e portare avanti un progetto educativo? Pretendiamo che ci venga data un'ulteriore classe" concludono i docenti presenti in manifestazione.