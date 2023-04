VIDEO | Meloni e Giorgetti (in foto) a de Ferrari. La protesta degli edili torna in piazza

Gli edili hanno aperto un tavolo con le istituzioni. Anzi, tre e in senso letterale. In piazza De Ferrari sono apparsi tavoli e cavalletti da cui si affacciano le sagome di membri del Comune, della Regione e del Governo. Ci sono anche i rappresentanti locali Bucci e Toti. Profili vuoti e con punti interrogativi, invece, per i rappresentanti di categoria e i sindacati.

È la protesta silenziosa ma di forte impatto visivo organizzata dal collettivo BastaCreditiIncagliatiGenova dopo il triplo corteo organizzato in città lo scorso aprile per chiedere di sbloccare lo stallo dei crediti del Superbonus, che le imprese non riescono a cedere rischiando così il fallimento per mancanza di liquidità.

A seguito della riunione del coordinamento e dopo aver analizzato gli ultimi decreti emanati i lavoratori hanno deciso di proseguire nella azione di richiesta di aiuto, ascolto e collaborazione.

Da oggi pomeriggio, venerdì 28 aprile, fino a lunedì 1° maggio, gli edili saranno in piazza De Ferrari con lo scopo di "coinvolgere, informare e sensibilizzare i cittadini , troppo spesso disinformati di quale sia la nostra reale ed effettiva situazione e, soprattutto, quali le cause e le dinamiche che ne sono realmente alla origine".