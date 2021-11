VIDEO | Evacuazione del Bigo, ma è una prova dei vigili del fuoco

Esercitazione al porto Antico per i vigili del fuoco impegnati in una simulazione di risalita e discesa del Bigo.

Per essere pronti a un'eventuale evacuazione dell'ascensore panoramico di Genova, i pompieri sono saliti fino alla cabina issandosi sulle funi con tecniche di derivazione speleologiche e hanno fissato i punti di ancoraggio per far scendere gli occupanti con manovre alpinistiche.

Grazie alla nuova autoscala arrivata al comando di San Benigno è ora anche possibile raggiungere direttamente i quaranta metri di altezza dell'ascensore, per sveltire l'operazione di salvataggio.