Video | La maestosa Amerigo Vespucci al Porto Antico

Girare l'angolo dei Magazzini del Cotone e vederla ormeggiata al Molo Vecchio. Impossibile non fermarsi per una foto o per ammirare tutti i suoi particolari. L'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, è a Genova per festeggiare l'arrivo sotto la Lanterna della Ocean Race Europe.

La "nave più bella del mondo" non si può, però, visitare a bordo, causa norme anti covid ma soltanto guardare da terra e prima di domenica 20 quando riprenderà il largo con il suo profilo dorato.