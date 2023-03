VIDEO | "Pool party" dei gabbiani sequestrati: "Presto avranno tutto il mare per loro"

Un piccolo 'pool party' quello dei gabbiani sequestrati a Lavagna e affidati a Enpa Genova, immortalato dall'associazione in un video poi postato sui social.

"A volte ci soffermiamo a guardare i gabbiani che sguazzano nell'acqua - spiegano dall'associazione -. Quanta soddisfazione vedere l'impegno che ci mettono nei loro bagnetti e come si godono il sole. Tre di loro provengono dal sequestro di Lavagna, ci hanno messo un po' più di tempo per recuperare il piumaggio rovinato, ma con questi trattamenti di benessere non abbiamo dubbi che la libertà sarà solo questione di tempo".

Intanto Enpa si dedica a loro, per cercare di restituire un po' di serenità agli animali: "Adesso sono solo vasche, ma presto avranno tutto il mare per loro".

I gabbiani (ben 59) sequestrati a Lavagna erano tenuti in condizioni incompatibili con la vita e il benessere, trovati in una palazzina fatiscente insieme a due volpi, un capriolo e altri animali, tutti detenuti illegalmente senza autorizzazione. La perquisizione dei carabinieri forestali era scattata a causa di odori "stomachevoli e nauseabondi" provenienti da due appartamenti. Erano stati necessari più viaggi per trasportare tutti gli animali al Cras di Campomorone, curato da Enpa Genova.

Il video è stato pubblicato da Enpa Genova su Facebook