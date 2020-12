Prima l'esplosione, poi le fiamme: residenti di via Gallino, a Pontedecimo, svegliati nella notte da quella che si è poi rivelata una "spaccata" in una gioielleria compiuta con due auto usate come ariete. Una delle due è stata poi data alla fiamme per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine.

Video: Alessio Castagnini