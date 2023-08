VIDEO | Ponte Morandi, Bucci: "Memoriale pronto per il prossimo 14 agosto"

"Due ore dopo il crollo del ponte abbiamo detto che Genova non era in ginocchio e non era una bugia. Lo abbiamo dimostrato costruendo il ponte San Giorgio e continuiamo a dimostrarlo tutti i giorni con il lavoro degli investimenti per più di 7 miliardi che stiamo portando avanti": così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della commemorazione per i cinque anni dalla tragedia del ponte Morandi.

Per il prossimo 14 agosto sarà pronto anche il Memoriale: "Ci sono già le macchine che lavorano, forse ci vorrà anche meno di un anno" conclude il sindaco.