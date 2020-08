VIDEO | Ponte San Giorgio, ecco le prime auto che lo percorrono

Poco dopo le 22, con qualche ora di ritardo rispetto a quanto preventivato per il ripristino di una porzione di manto stradale, il nuovo ponte di Genova San Giorgio è stato aperto al traffico tornando a unire la A10 in un punto interrotto dal 14 agosto 2018, giorno in cui il ponte Morandi è crollato provocando la morte di 43 persone.

La prima decina di auto ha percorso il ponte da ponente a levante, qualche istante dopo è stato il turno di altri veicoli provenienti da levante e diretti a ponente. Chi si è incontrato nel tragitto ha suonato il clacson, tanti i genovesi che si sono messi in coda per passare sopra il ponte, un modo per celebrare un nuovo inizio ed esorcizzare due lunghissimi anni.

Il ponte avrebbe dovuto essere aperto al traffico intorno alle 19, ma alcuni solchi provocati dai mezzi pesanti che sono transitati lunedì, in occasione della cerimonia di inaugurazione, hanno danneggiato l’asfalto nuovo e si è reso necessario un intervento di ripristino.