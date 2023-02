VIDEO | Il poliziotto va in pensione, l'emozionante saluto via radio

Un altro pilastro della squadra delle volanti va in pensione. La questura di Genova saluta l'ispettore di polizia Maurizio Ciolli che dopo 35 anni si toglie la divisa da poliziotto.

Durante l'ultimo turno i colleghi lo hanno salutato con un emozionante discorso via radio: "Da stasera ci abbandoni ma sarai sempre presente, togli la divisa che è la tua seconda pelle se non la prima".

Al poliziotto è arrivata la gratitudine da parte di tutto l'operativo: "Con la tua critica costruttiva hai spiegato che cosa significa essere poliziottti in mezzo alla strada, in questo lavoro che non ha niente di comune e forse nemmeno di speciale ma che per noi tutti è bellissimo".