VIDEO | Agenti della polizia locale atterrano un uomo, è polemica, "ma era armato"

Dopo il discusso intervento dei carabinieri all'ex latteria occupata, un video diffuso dall'associazione no profit 'No justice no peace" mostra cinque agenti della polizia locale impegnati a immobilizzare un uomo che dalle immagini sembra in evidente stato confusionale. Le immagini risalgono allo scorso 6 maggio e immortalano l'intervento degli agenti in via Balbi. A terra l'uomo pronuncia parole incomprensibili, mentre gli agenti lo tengono fermo.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Persona razzializzata in stato confusionale sulla cinquantina, ammanettato tenuto immobilizzato e portato via dalla polizia municipale anziché chiamare il 118", scrive l'associazione che ha pubblicato il video sul proprio canale Instagram, commentando: "Scena raccapricciante, pieno centro di Genova, via Balbi davanti all'università".

Non è chiara la dinamica, il video è infatti molto breve, dal comando tuttavia fanno sapere che l'uomo, sotto effetto di alcol, era armato di un coltello di 23 centimetri e importunava i passanti. La pattuglia era infatti intervenuta per immobilizzarlo, su richiesta di soccorso di un cittadino.