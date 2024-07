VIDEO | "La pizza bianca", la parodia ligure di “Karma” dei The Kolors che piace a Stash

"Foresti" per le strade, caos nelle spiagge, abbigliamenti improbabili, osterie, odore di fritto e pesto con il limone. Sembra non mancare nulla per una nuova estate in Liguria, descritta in maniera dettagliata e ironica all’interno della nuova parodia dei Cugini della Corte.

Dopo “Cinghiali Disco”, che raccontava le difficoltà dei musicisti emergenti a Genova, ecco un altro brano che trae ispirazione da un tormentone dei The Kolors. "La Pizza Bianca" ricorda, anche se in maniera sottile, quanto sia bella l’estate in Liguria e quanti dettagli, a volte sottovalutati, siano in realtà parte integrante della nostra regione. A testimoniarlo, il video girato nella splendida Bogliasco.

Una parodia che è piaciuta anche allo stesso Stash, frontman dei The Kolors che, dal suo profilo ufficiale, ha apprezzato con un commento sui social dei Cugini della Corte.