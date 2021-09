VIDEO | Acquario, inizia lo svezzamento per i piccoli di pinguino

È iniziato lo svezzamento per i cuccioli di pinguino Papua nati all’Acquario di Genova tra giugno e luglio.

Il pulcino Papua (Pygoscelis papua) ha dimostrato di apprezzare il pesce intero abbastanza presto, alternandolo con il cibo che gli veniva offerto dai genitori. In poco tempo è cresciuto notevolmente raggiungendo le dimensioni degli adulti da cui si distingue per il piumaggio lucido e perfetto.

Il pulcino è figlio di papà Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all’Acquario nel luglio 2017, e mamma Rosi. Per i tre pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) invece lo svezzamento è stato meno immediato e lo staff ha impiegato un po’ di tempo per abituarli a cibarsi come gli adulti. Tutti i pulcini hanno fatto la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che gli consentono l’ingresso in acqua.

Il cambio della muta è stata l’occasione per prelevare una piuma ed effettuare il test del DNA che rivelerà il sesso dei pulcini. La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 12 pinguini Papua e 14 pinguini di Magellano, oltre ai quattro pulcini. All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.