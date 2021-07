Ventennale G8, piazza Alimonda ricorda Carlo Giuliani

Distanziati ma uniti nel ricordo di Carlo Giuliani ucciso il 20 luglio 2001 durante gli scontri di piazza del G8. All’appuntamento in piazza Alimonda, per la manifestazione organizzata dal Comitato piazza Carlo Giuliani Onlus hanno risposto circa duemila persone.

Il Comitato, nato con lo scopo di promuovere attività a tutela dei diritti civili, da anni si impegna per tenere viva la memoria sui tragici fatti di vent’anni fa continuando a far luce sulla morte del giovane, ucciso con un colpo di pistola da un carabiniere - poi prosciolto per legittima difesa - negli scontri di piazza Alimonda. La giornata in ricordo di Carlo Giuliani si è poi trasformata in un corteo pacifico che ha coinvolto migliaia di persone ed ha raggiunto via XX Settembre.

La polizia locale e gli uomini della Digos hanno controllato a distanza che non sorgessero problemi di ordine pubblico ma tutto si è svolto in un clima disteso e di festa.