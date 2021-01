VIDEO | Piani di Praglia presi d'assalto e il mezzo Amiu non passa: «Situazione inaccettabile»

Complice la neve caduta copiosamente sulle alture genovesi e, soprattutto, la giornata di sole, l'entroterra si è riempito di visitatori. Al punto, però, che le auto sono state parcheggiate ovunque, ostruendo la strada ai mezzi Amiu.

Questo video arriva proprio dal guidatore di un mezzo pesante dell'azienda, che si è trovato la corsia di marcia occupata dai parcheggi, verso le ore 15 di sabato 16 gennaio: «Corsia di marcia occupata per chilometri, situazione inaccettabile e pericolosa, sembra il Far West - spiega a GenovaToday -. Ho impiegato un'ora e mezza per fare 2 km».