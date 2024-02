VIDEO | Le trofie al pesto (con il pepe) della Rai

Si è parlato di trofie e pesto alla genovese nella puntata di oggi, venerdì 16 febbraio, a "È sempre mezzogiorno", programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Alla fine della puntata, l'ospite in studio, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, reduce dalle giornate sanremesi ha preparato la celebre salsa al mortaio sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani, aggiungendo un ingrediente decisamente non contemplato dalla ricetta originale: il pepe.

Civitillo e Persegani hanno preparato prima le trofie, poi il pesto con tanto di patate e fagiolini. Il tutto, per ridere un po', con le incursioni (registrate) dello chef genovese Ivano Ricchebono che ogni tanto diceva: "Eh no ma cos'è quella roba lì? Questo qua non si può chiamare pesto". Soprattutto quando viene aggiunto il pepe.

Perplessità anche sull'aglio: "Ma nella ricetta del pesto, l'aglio ci vuole per forza?" ha chiesto Civitillo a un certo punto. Persegani le ha risposto: "Lo prevede la ricetta, ma ti insegno un trucco: puoi sfregare l'aglio nel mortaio e poi non metterlo più, così senti il profumo e basta".

Nel frattempo il mortaio si è rivelato uno strumento non così intuitivo da utilizzare, per chi non è abituato: "Ecco perché uso il frullatore" ride Civitillo, sottolineando la fatica di pestare e girare. E Persegani dispensa un consiglio: "Quando si fa il pesto al frullatore per ovviare al problema di surriscaldamento del basilico che diventerebbe scuro, mettete un cubetto o due di ghiaccio e frullatelo insieme, mantiene più vivo il colore".