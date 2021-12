VIDEO | Risplende l'aiuola di piazza Pallavicino dopo il restauro di Aster

Piazza Bonavino a Pegli torna al suo splendore grazie al restauro di Aster.

Esaltare la bellezza dell ville e dei parchi storici storici genovesi è uno degli obiettivi di Tursi che, grazie all’autorizzazione della Soprintendenza, ha affidato alla partecipata del Comune, l’intervento di restauro della storica aiuola centrale, un medaglione fiorito di fronte a Villa Doria Centurione, sede del Museo Navale.

È stato un lavoro lungo ed attento, frutto di un’analisi scrupolosa della documentazione fotografica storica, ma che ha saputo rispettare i tempi della natura, cogliendo l’attimo giusto per rimuovere il roseto pre-esistente, attendendone la sfioritura prima di eradicarne gli esemplari e poterli recuperare.

Una sfida per Giuliano Pastorino, agrotecnico a capo del progetto, anche la ricerca di piante che non richiedessero eccessiva manutenzione, ma che, allo stesso modo, avessero una decisa espressione decorativa: la scelta infine è ricaduta sul Loropetalum, pianta arbustiva dalle foglie color rosso intenso, di cui sono stati piantati 600 esemplari. E poi, ancora, trovano spazio nell’ordito dell’aiuola 780 esemplari di Canna indica e 390 di Myrsine africana, alternativa al classico bosso, vittima designata da un po’ di tempo a questa parte di uno sgradito parassita.

Oltre alla realizzazione dell’ordito, si è provveduto anche a risistemare l’impianto di irrigazione che, precedentemente, serviva a innaffiare le rose ed ora è stato invece spostato sul perimetro, con un sistema “ad aspersione” sui tappeti erbosi e “ad ala gocciolante” sulle aiuole di piante arbustive perenni.

Un lavoro impostato, come altri interventi, su canoni di sostenibilità e manutenzione: la speranza di Aster è che anche i fruitori della piazza, di fronte a un risultato notevole in termini di riqualificazione, faranno del loro meglio per mantenerla in buone condizioni.