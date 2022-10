VIDEO | Incidente al Passo del Faiallo, motociclista in codice rosso, interviene l'elisoccorso

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago in codice rosso, il più grave

Incidente autonomo al Passo del Faiallo - sulle alture di Voltri - all'altezza del ristorante "La nuvola sul mare", verso le 11,30 di domenica 30 ottobre. La dinamica è ancora da chiarire.

È stato coinvolto un motociclista, un uomo di 35 anni, uscito fuori strada per cause da appurare: sul posto la Croce Verde di Mele con l'ambulanza 633, l'automedica 118 Golf 5 e i carabinieri di Cairo Montenotte. Il centauro è stato trasportato dalla strada a un prato vicino per consentire l'arrivo dell'elisoccorso Drago.

Infine è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.