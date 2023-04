VIDEO | Briatore, Pasqua in coda sull'A10: "E noi paghiamo il biglietto"

La Pasqua è in coda in autostrada per Flavio Briatore: il famoso imprenditore ha infatti postato (di nuovo) un reel su Instagram in cui mostra di essere in coda sulla A10 in Liguria, lamentandosi.

Briatore ha approfittato per augurare ai suoi follower buona Pasqua, aggiungendo: "Dove sono io? In una bella coda pasquale. È incredibile, non riusciamo mai a trovare il modo di sistemare queste autostrade. Qui siamo vicini a Ventimiglia e c'è una coda di 25 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre".

L'imprenditore si domanda sulla situazione della prossima bella stagione: "Quest'estate cosa facciamo? L'area per andare a Genova sarà bloccata? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti. Ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi, ci hanno abituati alle code".

Briatore conclude augurando ironicamente "buona Pasqua e buona coda".