VIDEO | 25 Aprile, il partigiano Giordano Bruschi ai giovani: "Leggete la poesia 'Oltre il ponte' di Calvino"

Come spiegare ai ragazzi i valori della Resistenza e quello che veramente fu - quel periodo - per chi allora era giovanissimo e decise di diventare partigiano? Parlare con le nuove generazioni è la missione del partigiano genovese Giotto, all'anagrafe Giordano Bruschi, che da sempre dialoga con gli alunni delle scuole portando la sua testimonianza.

"Il nostro compito principale è cercare di trasmettere - ha detto al Dopolavoro Ferroviario di Genova, in occasione della commemorazione per il 25 Aprile, di fronte ad alcuni studenti del territorio -. Quando la figlia di Italo Calvino compì 20 anni, lui volle farle un regalo, una poesia, 'Oltre il ponte'".

"Oltre il ponte" è un testo scritto da Italo Calvino nel 1958 e musicato da Sergio Liberovici nel '59: il testo della canzone tratta della Resistenza italiana e vede un ex partigiano narrare alla sua giovane figlia le sue avventure in guerra. Nel 2005 il pezzo è stato riproposto dai Modena City Ramblers all'interno dell'album "Appunti partigiani", inseme a Moni Ovadia, utilizzando come base la musica tradizionale irlandese "The Blacksmith".

"In questa poesia - continua Bruschi rivolto ai ragazzi - Calvino da scrittore e storico riesce a raccontare tutta la Resistenza. Andate a cercare questo testo su internet, lui racconta alla figlia quello che aveva passato alla sua età. C'è una frase fondamentale: 'Siam pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti'. Penso a Calvino quando ricordo che centinaia di migliaia di giovani non hanno chinato la testa combattendo e perdendo la vita per la libertà. Quarantaquattromila morti, pensiamo per ognuno il dolore e il sacrificio delle famiglie".

Ecco il testo: